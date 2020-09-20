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شروط تمكين شركات العمرة من الاندماج

Time منذ 11 دقيقة
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شروط تمكين شركات العمرة من الاندماج

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الحج والعمرة قبل أيام مبادرة تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على قطاع العمرة جراء جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأشتملت المبادرة حزمة من التوصيات؛ منها مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية وهو اندماج يحدث بين شركات أو موسسات قطاع العمرة.

وحددت 6 متطلبات لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة التي تتلخص في أن تكون الشركات المعنية بالاندماج لها ترخیص خدمات المعتمرين ساري المفعول، عدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج.

بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه وذلك أثناء إجراءات الاندماج، أن يكون الضمان البنكي كاملاً ويتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج، من الشروط أيضاً أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية.

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أحدث التعليقات

عين الصقر
لاحول ولا قوة الا بالله الانسحاب لابد يكون للهلال فقط أسوة بالوحده الإماراتي وش دخل الانديه الاخرى الله يشفي لعيبة الهلال
abdul
" ماجد محمد (صدى): طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال. " أؤيد كلامه، ليس فقط من دوري ابطال آسيا بل من كل الملاعب داخل المملكة وخارجها ، لايقاف نزيف اقتصاد البلد في اللهو واللعب وتحويل مخصصات الدولة للفرق الرياضية واللهوية الي صندوق تساعد علي توظيف الشباب وبناء شقق مجانية للشباب المبتدئين في الحياة خارج بيون آبائهم كي يتزوجوا ويكوّنوا اُسَرا تفتخر بهم الدولة ويكوّنوا عمودا فقريا لشعبهم وامتهم. اما اللهو واللعب اِمّا تغلق لعشر سنولت او تسيّر بمال الافراد والخاصة، دون تخصيص ريال واحد من ميزانية الدولة لها. كفي تبديد مال الشعب في لا فائدة لها وفي خلق مشاهير لاينفعون للبلد بشيئ.
**""'سهم'""**😊
😅😅 اهم شي تكمم الثاني
**""'سهم'""**😊
هذي فوضة وهياط زايد ....
الغامدي جدة
اذا لم تستح فأصنع ما شئت

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