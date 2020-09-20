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تقديم 18 دليلًا ضد مُقيم متورط في رشوة وغسل أموال ونشر مقاطع إباحية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1397
تقديم 18 دليلًا ضد مُقيم متورط في رشوة وغسل أموال ونشر مقاطع إباحية

نايف السالم (صدى):
قدّم المدعي العام بالنيابة العامة، 18 دليلًا وقرينة على مُقيم أفريقي مشتبه في تورطه بقضايا عديدة، منها الرشوة والتستر التجاري، وغسل أموال، وتشغيل عمالة لحسابه الخاص، وأعمال منافية للآداب.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتمديد حبس المتهم، الذي اعترف بأنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء.

كما فرزت النيابة، ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، وقضية مستقلة لمؤسسة في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها نفس المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص، وفقًا لـ"عكاظ".

ووجهت النيابة العامة له التهم الآتية: " الرشوة وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي واجتماعه مع آخرين على مفسدة، الاتجار بالأشخاص واستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة لنظام الإقامة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة، حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية وإعادة نشرها " .

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أحدث التعليقات

عين الصقر
لاحول ولا قوة الا بالله الانسحاب لابد يكون للهلال فقط أسوة بالوحده الإماراتي وش دخل الانديه الاخرى الله يشفي لعيبة الهلال
abdul
" ماجد محمد (صدى): طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال. " أؤيد كلامه، ليس فقط من دوري ابطال آسيا بل من كل الملاعب داخل المملكة وخارجها ، لايقاف نزيف اقتصاد البلد في اللهو واللعب وتحويل مخصصات الدولة للفرق الرياضية واللهوية الي صندوق تساعد علي توظيف الشباب وبناء شقق مجانية للشباب المبتدئين في الحياة خارج بيون آبائهم كي يتزوجوا ويكوّنوا اُسَرا تفتخر بهم الدولة ويكوّنوا عمودا فقريا لشعبهم وامتهم. اما اللهو واللعب اِمّا تغلق لعشر سنولت او تسيّر بمال الافراد والخاصة، دون تخصيص ريال واحد من ميزانية الدولة لها. كفي تبديد مال الشعب في لا فائدة لها وفي خلق مشاهير لاينفعون للبلد بشيئ.
**""'سهم'""**😊
😅😅 اهم شي تكمم الثاني
**""'سهم'""**😊
هذي فوضة وهياط زايد ....
الغامدي جدة
اذا لم تستح فأصنع ما شئت

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