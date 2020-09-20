شاهد.. بانيجا يشارك في تدريبات الشباب لأول مرة

نواف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو اللاعب العالمي إيفر بانيجا يشارك في تدريبات الشباب لأول مرة، مما أثار إعجاب جماهير الشباب.
وكان بانيجا قال:" فضلت الشباب لإصراره وجديته في التفاوض للتعاقد معي من يناير الماضي، أعد ببذل قصارى جهدي داخل الملعب ".
وأوضح بانيجا: " سعيد بارتداء قميص نادي الشباب، أطمح للمنافسة على المراكز المتقدمة خلال الموسم القادم بالكرة السعودية ".
وأبان بانيجا: " حقيقة لم أتحدث مع أحد، أغلب زملائي لم يلعبوا في الدوري السعودي للمحترفين، تحدثت مع مواطني جوانكا الذي أشاد بإدارة الشباب وأكد قوة الدوري ".