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القبض على اثنين تورطا في قضايا سلب بقيمة 20 ألف ريال

Time منذ 49 دقيقة
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القبض على اثنين تورطا في قضايا سلب بقيمة 20 ألف ريال

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من قضايا السلب.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأشار إلى أنهما اعتديا على عدد من الأشخاص وهددوهما بالسلاح الأبيض وسلبا ما بحوزتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي (20,000) عشرين ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عين الصقر
لاحول ولا قوة الا بالله الانسحاب لابد يكون للهلال فقط أسوة بالوحده الإماراتي وش دخل الانديه الاخرى الله يشفي لعيبة الهلال
abdul
" ماجد محمد (صدى): طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال. " أؤيد كلامه، ليس فقط من دوري ابطال آسيا بل من كل الملاعب داخل المملكة وخارجها ، لايقاف نزيف اقتصاد البلد في اللهو واللعب وتحويل مخصصات الدولة للفرق الرياضية واللهوية الي صندوق تساعد علي توظيف الشباب وبناء شقق مجانية للشباب المبتدئين في الحياة خارج بيون آبائهم كي يتزوجوا ويكوّنوا اُسَرا تفتخر بهم الدولة ويكوّنوا عمودا فقريا لشعبهم وامتهم. اما اللهو واللعب اِمّا تغلق لعشر سنولت او تسيّر بمال الافراد والخاصة، دون تخصيص ريال واحد من ميزانية الدولة لها. كفي تبديد مال الشعب في لا فائدة لها وفي خلق مشاهير لاينفعون للبلد بشيئ.
**""'سهم'""**😊
😅😅 اهم شي تكمم الثاني
**""'سهم'""**😊
هذي فوضة وهياط زايد ....
الغامدي جدة
اذا لم تستح فأصنع ما شئت

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