تطعيمات يحتاجها جميع البالغون

وكالات (صدى):
أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التطعيمات التي يحتاجها البالغون.
وأكد المركز على أن جميع البالغون يحتاجون تطعيمات الإنفلونزا والثلاثي البكتيري غير الخلوي، في حين يح تحتاج الحامل الثلاثي البكتيري غير الخلوي خلال كل حمل والإنفلونزا.
ويحتاج كبار السن البكتيريا العقدية الرئوية في سن 65 سنة ومافوق والحزام الناري في سن 60 سنة.
وهناك تطعيمات أخرى في حالة عدم تلقيها في مرحلة الطفولة وهو " الإلتهاب الكبدي أ و ب، الثلاثي الفيروسي والتهاب السحايا وتطعيمات السفر مثل حمى التيفوئيد، والجدري المائي والورم الحليمي البشري.