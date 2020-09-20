" العمري " يتوقع آثار إيجابية للبدء في تطبيق المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء 

علي القحطاني (صدى):
توقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد العمري أن يُشاهد الأثر الملموس للبدء في تطبيق المرحلة الثانية لرسوم الأراضي " الرياض، جدة، الدمام " بمجرد الإعلان الرسمي عن البدء الفعلي.
وأضاف العمري:" مع التأكيد أن السوق بدأت فعلاً بالتأثّر إضافة إلى تأثرها بضريبة القيمة المضافة بمعدلها الجديد 15% من مطلع يوليو الماضي ".
وأشار العمري:" أظهرت خلاصة نشرة أخيرة للهيئة العامّة للعقار مقارنة أسعار الأراضي في 101 حي في 5 مدن خلال الفترة الربع الثاني 2020 مع الربع الثاني 2019 انخفاض المتوسط بنسبة طفيفة -0.4% مرفق كافة التفاصيل التي تضمنتها النشرة التي تتضمن التباين الكبير بين تغير الأسعار صعود وهبوط حسب الأحياء ".