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تحديث الاشتراطات الصحية والإرشادات في سكن العمال

Time منذ ساعة
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تحديث الاشتراطات الصحية والإرشادات في سكن العمال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحديث الاشتراطات الصحية والإرشادات الواجب التقيد بها في سكن العمال.

وجاءت من ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، عدم تمكين أي عامل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة أو سعال أو سيلان الأنف أو احتقان بالحلق أو ضيق تنفس) من البقاء في السكن ويجب عزله حتى يتم فحصه بواسطة الطبيب المختص و شفاءه تماما وخلوه من الأعراض.

ويتم تزويد العمال في السكن بالكمامة الطبية وإرشادهم الى ارتدائها في حال زيارة ظهور الأعراض وحتى الوصول الى عيادة الطبيب.

كما يجب منع الزيارة لسكن العمال من قبل الأصدقاء والأقارب والالتزام بتعليمات الحظر الخاصة بذلك.

للإطلاع على دليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19 من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عين الصقر
لاحول ولا قوة الا بالله الانسحاب لابد يكون للهلال فقط أسوة بالوحده الإماراتي وش دخل الانديه الاخرى الله يشفي لعيبة الهلال
abdul
" ماجد محمد (صدى): طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال. " أؤيد كلامه، ليس فقط من دوري ابطال آسيا بل من كل الملاعب داخل المملكة وخارجها ، لايقاف نزيف اقتصاد البلد في اللهو واللعب وتحويل مخصصات الدولة للفرق الرياضية واللهوية الي صندوق تساعد علي توظيف الشباب وبناء شقق مجانية للشباب المبتدئين في الحياة خارج بيون آبائهم كي يتزوجوا ويكوّنوا اُسَرا تفتخر بهم الدولة ويكوّنوا عمودا فقريا لشعبهم وامتهم. اما اللهو واللعب اِمّا تغلق لعشر سنولت او تسيّر بمال الافراد والخاصة، دون تخصيص ريال واحد من ميزانية الدولة لها. كفي تبديد مال الشعب في لا فائدة لها وفي خلق مشاهير لاينفعون للبلد بشيئ.
**""'سهم'""**😊
😅😅 اهم شي تكمم الثاني
**""'سهم'""**😊
هذي فوضة وهياط زايد ....
الغامدي جدة
اذا لم تستح فأصنع ما شئت

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