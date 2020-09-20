تحديث الاشتراطات الصحية والإرشادات في سكن العمال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحديث الاشتراطات الصحية والإرشادات الواجب التقيد بها في سكن العمال.
وجاءت من ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، عدم تمكين أي عامل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة أو سعال أو سيلان الأنف أو احتقان بالحلق أو ضيق تنفس) من البقاء في السكن ويجب عزله حتى يتم فحصه بواسطة الطبيب المختص و شفاءه تماما وخلوه من الأعراض.
ويتم تزويد العمال في السكن بالكمامة الطبية وإرشادهم الى ارتدائها في حال زيارة ظهور الأعراض وحتى الوصول الى عيادة الطبيب.
كما يجب منع الزيارة لسكن العمال من قبل الأصدقاء والأقارب والالتزام بتعليمات الحظر الخاصة بذلك.
للإطلاع على دليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19 من هنــــــــــــــا .