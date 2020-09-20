مزاد علني على 180 كجم مشغولات ذهبية من مصادرات الجمارك

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إقامة مزاد علني في جمرك الميناء الجاف بالرياض، لبيع مشغولات ذهبية بلغ وزنها أكثر من 180 كيلو من الإرساليات المصادرة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
وأشارت الجمارك على أنه يحق لها أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت استنادًا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها.
كما يحق لها أيضًا أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة المتروكة في الدوائر الجمركية.