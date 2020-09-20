«الشؤون البلدية» تُنبه بموعد تطبيق غرامات عدم الالتزام باشتراطات الإسكان الجماعي

الرياض (صدى):
شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على ضرورة التأكد من الالتزام باشتراطات الإسكان الجماعي للأفراد.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق المخالفات والغرامات بدءًا من تاريخ ٢٠٢١/١/١.
واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع شهر سبتمبر القادم، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية.
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