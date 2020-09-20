متحدث الصحة يكشف عن البروتوكولات الوقائية في اليوم الوطني " فيديو "

حمود العنزي (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن البروتوكولات الوقائية في اليوم الوطني.
وأشار العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إلى أن البروتوكولات معمول بها في كل المواقع والمناشط الاجتماعية والقطاعية مثل مواقع العمالة والمواقع التجارية والمساجد والأسواق والمطاعم.
وأضاف العبدالعالي:" إذا وقعت أحداث فيها إخلال بهذه البروتوكولات وعدم التقيد نعلم بأن هذه المواقع سببا في تفشي فيروس كورونا ".
وأوضح العبدالعالي كيفية الاحتفال باليوم الوطني دون حدوث انتشار لفيروس كورونا، ومنها الكمامة وعدم المصافحة ومداومة غسل اليدين وعدم مخالطة الآخرين والإلتزام بفترة العزل للحفاظ على كل أفراد المجتمع.
وشدد العبدالعالي:" لابد من مواجهة هذه الجائحة "، مبينا:" جميع جهود الدولة والمجتمع الواعي قدم التزامات هامة جدا وصلنا فيه إلى ما نحن فيه اليوم، فكلها جهود تستحق أن نحتفي ونفتخر بالمملكة ".