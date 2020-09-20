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متحدث الصحة يكشف عن البروتوكولات الوقائية في اليوم الوطني " فيديو "

Time منذ 20 دقيقة
Views 1295
متحدث الصحة يكشف عن البروتوكولات الوقائية في اليوم الوطني " فيديو "

حمود العنزي (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن البروتوكولات الوقائية في اليوم الوطني.

وأشار العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إلى أن البروتوكولات معمول بها في كل المواقع والمناشط الاجتماعية والقطاعية مثل مواقع العمالة والمواقع التجارية والمساجد والأسواق والمطاعم.

وأضاف العبدالعالي:" إذا وقعت أحداث فيها إخلال بهذه البروتوكولات وعدم التقيد نعلم بأن هذه المواقع سببا في تفشي فيروس كورونا ".

وأوضح العبدالعالي كيفية الاحتفال باليوم الوطني دون حدوث انتشار لفيروس كورونا، ومنها الكمامة وعدم المصافحة ومداومة غسل اليدين وعدم مخالطة الآخرين والإلتزام بفترة العزل للحفاظ على كل أفراد المجتمع.

وشدد العبدالعالي:" لابد من مواجهة هذه الجائحة "، مبينا:" جميع جهود الدولة والمجتمع الواعي قدم التزامات هامة جدا وصلنا فيه إلى ما نحن فيه اليوم، فكلها جهود تستحق أن نحتفي ونفتخر بالمملكة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوزة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎 ✍️
وسجل عندك ارتفاع عدد الجِزم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // حبل الكذب قصير مهما طاال ..
ابو سلمان
يوم النصر يبي يلعب مع الوحده رفض الهلال ان يلعب النصر في ملعبه والاعلام الزعيقي قام يصيح بالرفض وذهب النصر للمجمعه. الان خل الطواقي يصحون

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