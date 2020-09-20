شاهد.. برنامج الاحتفال الأول باليوم الوطني في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تحتفل المملكة خلال الأيام الجارية باليوم الوطني الـ 90 من خلال العديد من الفعاليات والاحتفالات.
ونشرت منصة "الملك سعود" صورة نادرة توثق كيف كان برنامج الاحتفال بالذكرى الذهبية لمرور 5 أعوام على دخول الملك عبدالعزيز المؤسس للرياض وتأسيس المملكة.
وشمل برنامج الاحتفال توزيع غذاء خاص لدور الأيتام ،وكسوة منحة من جلالة الملك رحمه الله ، وبرامج اذاعية ونشرات ، مع كلمة من الملك رحمه الله القاها ولي العهد حينها، الملك سعود رحمه الله .
يذكر أنه أقيمت أول إحتفالات باليوم الوطني ،بأمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بمرور خمسون عاما لدخول الرياض ، وأمر رحمه الله بالإحتفال بذهبية دخول الرياض ، وتعيين الرابع من شهر شوال ١٣٦٩ /١٩٥٠ عيدا للإحتفالات بهذا اليوم ،وإقامة عرض عسكري.