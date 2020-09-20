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شاهد.. برنامج الاحتفال الأول باليوم الوطني في المملكة

Time منذ 47 دقيقة
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شاهد.. برنامج الاحتفال الأول باليوم الوطني في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تحتفل المملكة خلال الأيام الجارية باليوم الوطني الـ 90 من خلال العديد من الفعاليات والاحتفالات.

ونشرت منصة "الملك سعود" صورة نادرة توثق كيف كان برنامج الاحتفال بالذكرى الذهبية لمرور 5 أعوام على دخول الملك عبدالعزيز المؤسس للرياض وتأسيس المملكة.

وشمل برنامج الاحتفال توزيع غذاء خاص لدور الأيتام ،وكسوة منحة من جلالة الملك رحمه الله ، وبرامج اذاعية ونشرات ، مع كلمة من الملك رحمه الله القاها ولي العهد حينها، الملك سعود رحمه الله .

يذكر أنه أقيمت أول إحتفالات باليوم الوطني ،بأمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بمرور خمسون عاما لدخول الرياض ، وأمر رحمه الله بالإحتفال بذهبية دخول الرياض ، وتعيين الرابع من شهر شوال ١٣٦٩ /١٩٥٠ عيدا للإحتفالات بهذا اليوم ،وإقامة عرض عسكري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوزة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎 ✍️
وسجل عندك ارتفاع عدد الجِزم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // حبل الكذب قصير مهما طاال ..
ابو سلمان
يوم النصر يبي يلعب مع الوحده رفض الهلال ان يلعب النصر في ملعبه والاعلام الزعيقي قام يصيح بالرفض وذهب النصر للمجمعه. الان خل الطواقي يصحون

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