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متحدث الصحة: المملكة ستوفر أي لقاح فعال لـ «كورونا» (فيديو)

Time منذ 44 دقيقة
Views 1430
متحدث الصحة: المملكة ستوفر أي لقاح فعال لـ «كورونا» (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، أن المملكة من الدول الحريصة على توفير أي لقاح سيتم التوصل إليه لفيروس " كورونا" .

وقال العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي : ” ما يتعلق باللقاحات ونصيب الدول فيها ، فإن المملكة هي جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة للدول في العالم لمواجهة هذه الجائحة ، بالإضافة إلى أنها عضو في المجلس التنسيقي ومن الدول المؤسسة والمانحة لتجمع هام وتحالف دولي ” .

وأضاف : ” من أضمن الطرق للوصول إلى نصيب من اللقاحات عند اعتمادها ، هي هذه العضوية ، وستكون المملكة من الدول الحريصة لتوفير أي لقاح جديد .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوزة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎 ✍️
وسجل عندك ارتفاع عدد الجِزم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // حبل الكذب قصير مهما طاال ..
ابو سلمان
يوم النصر يبي يلعب مع الوحده رفض الهلال ان يلعب النصر في ملعبه والاعلام الزعيقي قام يصيح بالرفض وذهب النصر للمجمعه. الان خل الطواقي يصحون

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