متحدث الصحة: المملكة ستوفر أي لقاح فعال لـ «كورونا» (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، أن المملكة من الدول الحريصة على توفير أي لقاح سيتم التوصل إليه لفيروس " كورونا" .
وقال العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي : ” ما يتعلق باللقاحات ونصيب الدول فيها ، فإن المملكة هي جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة للدول في العالم لمواجهة هذه الجائحة ، بالإضافة إلى أنها عضو في المجلس التنسيقي ومن الدول المؤسسة والمانحة لتجمع هام وتحالف دولي ” .
وأضاف : ” من أضمن الطرق للوصول إلى نصيب من اللقاحات عند اعتمادها ، هي هذه العضوية ، وستكون المملكة من الدول الحريصة لتوفير أي لقاح جديد .