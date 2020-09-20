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الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة العلا

Time منذ 9 دقائق
Views 1219
الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة العلا

المدينة المنورة (صدى):
دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، مكتباً نسائياً في محافظة العلا، لتقديم خدمات السجل "المدني" للمواطنات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة "أبشر" لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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