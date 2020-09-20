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مشاكل تقنية تواجه طائرة ريال مدريد مما يسبب تأخر رحلة الملكي

Time منذ 25 دقيقة
Views 1293
مشاكل تقنية تواجه طائرة ريال مدريد مما يسبب تأخر رحلة الملكي

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن عطل مفاجئ ، طرأ على محرك طائرة نادي ريال مدريد، التي كانت ستقل البعثة اليوم الأحد، مما إضطرالفريق إلى تغيير الطائرة.

وأوضحت التقارير بأن تعطل مفاجئ حدث في محرك طائرة نادي ريال مدريد التي كانت ستقل اليوم الأحد، بعثة الفريق لخوض مباراة ريال سوسييداد في الجولة الثانية من بطولة "الليغا" بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وأشارت إذاعة "كادينا سير"، أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد، واجهت مشاكل تقنية، وسيضطر الفريق بالتالي إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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