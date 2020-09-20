مشاكل تقنية تواجه طائرة ريال مدريد مما يسبب تأخر رحلة الملكي

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن عطل مفاجئ ، طرأ على محرك طائرة نادي ريال مدريد، التي كانت ستقل البعثة اليوم الأحد، مما إضطرالفريق إلى تغيير الطائرة.
وأوضحت التقارير بأن تعطل مفاجئ حدث في محرك طائرة نادي ريال مدريد التي كانت ستقل اليوم الأحد، بعثة الفريق لخوض مباراة ريال سوسييداد في الجولة الثانية من بطولة "الليغا" بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وأشارت إذاعة "كادينا سير"، أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد، واجهت مشاكل تقنية، وسيضطر الفريق بالتالي إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.