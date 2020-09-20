6 وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت هيئة الجمارك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس قسم أنظمة المراقبة الأمنية، كبير أخصائيين ثقافة تنظيمية، مدير إدارة الجودة والتقارير، مدير إدارة التشغيل والدعم التقني، مسؤول شراكات استراتيجية، مشرف مشروع أول (مكتب إدارة المشاريع).
وقالت أن التخصصات المطلوبة: علم النفس، علم الاجتماع، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة حاسب، علوم الحاسب، التواصل الاستراتيجي، العلاقات العامة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الجودة، إدارة المشاريع، أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد الموافق 2020/09/20م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي: هنا