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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 43 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 26.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8364.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، وأمانة للتأمين، واليمامة للحديد، ومسك، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وبوبا العربية، وسليمان الحبيب، ودور، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، والإنماء، وأرامكو السعودية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، أرامكو السعودية، وتهامة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 336.48 نقطة ليقفل عند مستوى 13057.21 نقطة، وبتداولات بلغت 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1210 صفقات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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