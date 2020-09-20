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«الصحة» : تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 59 دقيقة
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«الصحة» : تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1009 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 310,439 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4485 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 94 %، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من ٧٥٪ من قمة الأعداد.

وقال متحدث الصحة: " عليكم تقديم البلاغ ضد أي محل تجاري لا يطبق الاجراءات الوقائية"، مضيفًا: " احتفلوا بيومكم الوطني ، ولكن طبقوا الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وعدم المصافحة" .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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