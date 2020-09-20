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مدربة كرة قدم تسعى للفوز بأول بطولة نسائية في المملكة

Time منذ 55 دقيقة
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مدربة كرة قدم تسعى للفوز بأول بطولة نسائية في المملكة

نواف السالم (صدى):
دخلت المواطنة "مرام البتيري" مجال كرة القدم، وحصلت على رخصة دولية معتمدة في التدريب؛ حيث بدأت بالعمل مدربةً لكرة القدم للأطفال سنة 2016، لتبدأ في تدريب نادي (شعلة الشرقية) والذي يعتبر أقدم نادٍ نسائي سعودي، ما زال مستمرًا منذ 2006 وحتى الآن.

وأوضحت المدربة: "نشأت في أسرة عاشقة لكرة القدم ومحبة لها، وهذا بحد ذاته كان دافعًا لي لمتابعة المباريات، وممارسة هذه الرياضة، واستمرت هذه الهواية حتى بدأت في تدريب الأطفال، فقررت حينها أن علي التفرغ لهذه المهمة وهي التدريب وتعليم أساسيات كرة القدم"، بحسب "العربية. نت".

وقالت أنها سبق وأن شاركت في عدد من البطولات الدولية في الإمارات وفرنسا والبحرين، وغيرها من الدول، كما أنها تسعى مع فريقها للفوز بأول نسخة من بطولة الدوري للسيدات في السعودية، وأن هذا هو طموحها الأول، مطالبةً بمنحهن الثقة ودعمهن في التجربة الجديدة، من المجتمع أو من الأسر عبر تشجيع الفتيات وتمكينهن من هذه التجربة التي تصب في صالح بلدنا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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