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احتجاجات بـ«البكيني» ضد «نتنياهو» تجتاح شواطئ اسرائيل

Time منذ 51 دقيقة
Views 1709
احتجاجات بـ«البكيني» ضد «نتنياهو» تجتاح شواطئ اسرائيل

وكالات (صدى):
نظم عشرات الإسرائليين احتجاجات بالمايوهات " البكيني " على شاطئ تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

واجتاح المتظاهرون الشاطئ بمكبرات صوت ولافتات لإنتقاد لرئيس الوزراء وحكومة الإحتلال بسبب فشلهم في إدارة أزمة كورونا ورفضاً لقرار إغلاق الشواطئ بعد فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع دخلت حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضية .

وخلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت اسرائيل 30 وفاة و4531 إصابة ، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33 ألف إصابة في اسبوع ، ويبلغ عدد الحالات النشطة 49.927 حالة ، فيما يعاني 604 مريض حالة صحية حرجة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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