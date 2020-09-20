بالفيديو.. مدرب التعاون يعلن جاهزية الفريق أمام الشارقة ويعلق على الزمالك المصري

نواف السالم (صدى):
أكد المدير الفني لنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية الفريق لمواجهة الشارقة الإماراتي غداً الإثنين ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم : نواجه فريق الشارقة وهو فريق قوي لديه هجوم مميز، لكن جميع فرق المجموعة قوية ومميزة، ونحن نسعى لتقديم صورة جيدة عن التعاون، واللاعبون يسعون لتقديم أفضل ما لديهم .
وحول رحيله عن الزمالك المصري قبل قدومه للتعاون قال : قضيت وقتا ممتازا مع الزمالك لكنها كانت فترة حساسة بسبب كورونا والتبديل وانتقال اللاعبين ، وأطمح لبناء شيئ قوي للسنوات المقبلة مع التعاون
وكان التعاون قد خسر أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد ليتراجع للمركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يتواجد الشارقة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط .