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بالفيديو.. مدرب التعاون يعلن جاهزية الفريق أمام الشارقة ويعلق على الزمالك المصري

Time منذ ساعة
Views 1561
بالفيديو.. مدرب التعاون يعلن جاهزية الفريق أمام الشارقة ويعلق على الزمالك المصري

نواف السالم (صدى):
أكد المدير الفني لنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية الفريق لمواجهة الشارقة الإماراتي غداً الإثنين ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم : نواجه فريق الشارقة وهو فريق قوي لديه هجوم مميز، لكن جميع فرق المجموعة قوية ومميزة، ونحن نسعى لتقديم صورة جيدة عن التعاون، واللاعبون يسعون لتقديم أفضل ما لديهم .

وحول رحيله عن الزمالك المصري قبل قدومه للتعاون قال : قضيت وقتا ممتازا مع الزمالك لكنها كانت فترة حساسة بسبب كورونا والتبديل وانتقال اللاعبين ، وأطمح لبناء شيئ قوي للسنوات المقبلة مع التعاون

وكان التعاون قد خسر أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد ليتراجع للمركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يتواجد الشارقة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابن حزم
يلرب بعد شهر نصل الحالات صفربالمملكه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول اللحم xاللحم😂
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ، والستر يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
كلام طيب

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