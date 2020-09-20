«الشلهوب» يلبي نداء الهلال ويصل الدوحة قبل لقاء شاهر خودرو اليوم

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إعلامية عن وصول محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالهلال للدوحة للإنضمام لبعثة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا .
وأكدت أن الشلهوب لبى نداء الهلال مباشرةً رغم قراره الإعتزال عقب بطولة الدوري للمحترفين ، بسبب الأزمة التي يمر بها الفريق إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا .
جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال أمام شاهر خودرو الإيراني حيث ستقام المباراة في موعدها اليوم .
وبلغ عدد المصابين في صفوف الهلال 15 إصابة منهم سالم الدوسري وجيوفينكو ومدير الكرة سعودي كريري ونيري أخصائي العلاج الطبيعي وتم استبدال حارسين مرمى بعد موافقة الإتحاد الآسيوي .
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