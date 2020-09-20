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«الشلهوب» يلبي نداء الهلال ويصل الدوحة قبل لقاء شاهر خودرو اليوم

Time منذ 28 دقيقة
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«الشلهوب» يلبي نداء الهلال ويصل الدوحة قبل لقاء شاهر خودرو اليوم

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إعلامية عن وصول محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالهلال للدوحة للإنضمام لبعثة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا .

وأكدت أن الشلهوب لبى نداء الهلال مباشرةً رغم قراره الإعتزال عقب بطولة الدوري للمحترفين ، بسبب الأزمة التي يمر بها الفريق إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا .

جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال أمام شاهر خودرو الإيراني حيث ستقام المباراة في موعدها اليوم .

وبلغ عدد المصابين في صفوف الهلال 15 إصابة منهم سالم الدوسري وجيوفينكو ومدير الكرة سعودي كريري ونيري أخصائي العلاج الطبيعي وتم استبدال حارسين مرمى بعد موافقة الإتحاد الآسيوي .

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أحدث التعليقات

ابونايف
انقذهم يا ميسي هههههه
ابونايف
بما ان الخبر يقول غير معتاد معناته انها تبي الفكه منه وقرفه والا وين الغيره والحب قالت بدل الطلاق عشان الأبناء عملت الشغله هذي والا مستحيل وحده تسوي كذا وخاصه بجازان
عبدالله
بقرة طاقية
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
منصور
عنصري قذر

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