«ساما» ترخص لشركتي «الإنماء» و«شور» لتقديم خدمات المدفوعات

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي مدفوعات جديدتين ، وهما: شركة (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة التحويل والدفع الإلكتروني ، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة .
وبذلك يكون إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
ويأتي هذا استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي .
وبلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق حجم الاستثمار في خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
كما ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية خلال الربع الثاني من 2020 بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.