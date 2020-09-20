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«ساما» ترخص لشركتي «الإنماء» و«شور» لتقديم خدمات المدفوعات

Time منذ 47 دقيقة
Views 1385
«ساما» ترخص لشركتي «الإنماء» و«شور» لتقديم خدمات المدفوعات

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي مدفوعات جديدتين ، وهما: شركة (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة التحويل والدفع الإلكتروني ، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة .

وبذلك يكون إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.

ويأتي هذا استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي .

وبلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق حجم الاستثمار في خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.

كما ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية خلال الربع الثاني من 2020 بنمو قدره 38.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

ابونايف
انقذهم يا ميسي هههههه
ابونايف
بما ان الخبر يقول غير معتاد معناته انها تبي الفكه منه وقرفه والا وين الغيره والحب قالت بدل الطلاق عشان الأبناء عملت الشغله هذي والا مستحيل وحده تسوي كذا وخاصه بجازان
عبدالله
بقرة طاقية
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
منصور
عنصري قذر

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