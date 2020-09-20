مدرب النصر قبل مواجهة السد: المبارة ستكون قوية ومختلفة وسنحقق الفوز لا محالة

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب النصر روي فيتوريا على استعداد الفريق بشكل كامل لمواجهة الغد أمام السد القطري ضمن بطولة دوري آسيا ، وسعي الفريق لحسم التأهل لصالحه لا محالة .
وقال في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم : نريد أن نواصل تحقيق الانتصارات ونثبت مستوى فريقنا وعقليته، نحن ضمنا التأهل إلى ثمن النهائي، لكن في هذه المباراة نبحث عن حسم التأهل .
وأضاف: الخصم يلعب بطريقة جماعية، ولديه جودة عالية في لعب كرة القدم، ولكننا سندخل المباراة بهدف تحقيق الفوز رغم قوة المنافس .
وأكد فيتوريا أن هذه المبارة ستكون قوية ومختلفة لأن كلا الفريقين درس الآخر جيداً ويعرف نقاط قوته والنتيجة ستكون كبيرة من جانب الفريقين .