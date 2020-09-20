مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باب التقديم على وظائف قانونية وأمنية وإدارية شاغرة للعمل بالمستشفى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- رجل أمن أول ، ويشترط : شهادة الثانوية أو الدبلوم أ البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذا صلة .
التفاصيل من هنــــــــــــــــــا .
2- مستشار قانوني ثاني ، ويشترط : بكالوريوس أو ماجيستير في القاون ، وخبرة لحملة الماجيستير لا تقل عن 4 سنوات ، ولحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات ، وإجادة العربية والإنجليزية .
التفاصيل من هنـــــــــــــــا .
3- محلل سياسات إدارية ، ويشترط : بكالوريوس أو ماجيستير في القانون ، أو إدارة أعمال أو ما يعادلهما ، خبرة سنة لحملة الاجيستير ، و3 سنوات لحملة البكالوريوس .
التفاصيل من هنــــــــــــــــا .
ويمكن التقديم والإطلاع على باقي الشروط على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .