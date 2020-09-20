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مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1609
مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باب التقديم على وظائف قانونية وأمنية وإدارية شاغرة للعمل بالمستشفى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- رجل أمن أول ، ويشترط : شهادة الثانوية أو الدبلوم أ البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذا صلة .

التفاصيل من هنــــــــــــــــــا .

2- مستشار قانوني ثاني ، ويشترط : بكالوريوس أو ماجيستير في القاون ، وخبرة لحملة الماجيستير لا تقل عن 4 سنوات ، ولحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات ، وإجادة العربية والإنجليزية .

التفاصيل من هنـــــــــــــــا .

3- محلل سياسات إدارية ، ويشترط : بكالوريوس أو ماجيستير في القانون ، أو إدارة أعمال أو ما يعادلهما ، خبرة سنة لحملة الاجيستير ، و3 سنوات لحملة البكالوريوس .

التفاصيل من هنــــــــــــــــا .

ويمكن التقديم والإطلاع على باقي الشروط على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابونايف
انقذهم يا ميسي هههههه
ابونايف
بما ان الخبر يقول غير معتاد معناته انها تبي الفكه منه وقرفه والا وين الغيره والحب قالت بدل الطلاق عشان الأبناء عملت الشغله هذي والا مستحيل وحده تسوي كذا وخاصه بجازان
عبدالله
بقرة طاقية
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
منصور
عنصري قذر

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