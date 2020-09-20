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الحرس الوطني تنعي الفقيد اللواء طبيب متقاعد عدنان محمد سلامة

Time منذ ساعة
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الحرس الوطني تنعي الفقيد اللواء طبيب متقاعد عدنان محمد سلامة

الرياض (صدى):
نعت وزارة الحرس الوطني، اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة ، وتقدمت لأسرته بصادق العزاء والمواساة.

وقالت الوزارة في نعيها الفقيد " تتقدم وزارة الحرس الوطني بصادق العزاء والمواساة في وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

والفقيد هو أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني؛ فعمل رحمة الله عليه طبيبًا تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان( رئيساً للحرس الوطني)، ثم أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني وتأسيس الخدمات الطبية .

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أحدث التعليقات

ابونايف
انقذهم يا ميسي هههههه
ابونايف
بما ان الخبر يقول غير معتاد معناته انها تبي الفكه منه وقرفه والا وين الغيره والحب قالت بدل الطلاق عشان الأبناء عملت الشغله هذي والا مستحيل وحده تسوي كذا وخاصه بجازان
عبدالله
بقرة طاقية
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
منصور
عنصري قذر

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