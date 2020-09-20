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بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي

Time منذ 5 دقائق
Views 1195
بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي

ماجد محمد (صدى):
كشف البرتغالي بيدرو كورديرو وكيل أعمال الرأس الأخضري دجانيني تفاريس لاعب الأهلي ، الذي فسخ العقد معه مؤخرا بأنهم لن يتراجعوا عن القضية التي رفعها لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ضد النادي قبل أسابيع، وذلك عقب الخلاف الذي نشب بين الطرفين، ونتج عنه عدم عودة اللاعب إلى الفريق.

وقال كورديرو :”عندما ترى ناديًا يعاني من صراعات كثيرة، هل هذا خطأ اللاعبين”؟ وأضاف ردًّا على حديث رئيس الأهلي في تصريح سابق بأنه يحتاج لموافقة 60 في المئة فقط من اللاعبين لتنفيذ قرار خصم الرواتب بقوله: ”يمكن للنادي أن يقول ما يشاء، في غضون أيام سيكون لدينا القرار“.

وتابع بأن : "هناك أخبار أسمعها بين الحين والآخر عن عودة اللاعب إلى الأهلي بعد تحويل راتب شهر، وهذا الكلام غير صحيح، فليس لدى تفاريس أي نية للعودة، وما يهمنا حاليًّا ظهور النتيجة وحسم القضية".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
سلطان
وش ذا تجاره ولا وش الموضوع.. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا يعني مافي الدنيا غيرها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا يعني مافي الدنيا غيرها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم

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