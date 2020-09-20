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ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"

Time منذ 11 دقيقة
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ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"

الرياض (صدى):
أطلق ديوان المظالم خدمة استلام نسخة من " الأحكام التنفيذية، والنهائية " الصادر عن المحاكمه بشكلٍ إلكتروني، وذلك عبر منصة معين دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

ويأتي ذلك تحقيقًا للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع في الدعوى ومرورًا بمرحلة التقاضي فيها وحتى نهايتها.

وتتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية استلام صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُستَلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة؛ للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم، إضافة إلى ذلك تتيح منصة معين متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة معين الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.

وتأتي هذه الخدمة استكمالًا لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من ضمنها التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم القضائية، إذ تتيح الخدمات الإلكترونية المستحدثة غاية الاستفادة من المعطيات التقنية؛ لتُمكّن المستفيدين من متابعة ما يستجد على قضاياهم بطريقة إلكترونية.

ويعد البدء في إطلاق هذه الخدمة اكتمالًا لما تم إعداده وفق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 للتحول الإلكتروني للأعمال القضائية؛ فمنذ أن يبدأ قيد الدعوى الإدارية وحتى إنتهائها بصدور الحكم فيها، فهي تأخذ مسارًا إلكتروني في عملية التقاضي وحتى صدور الحكم فيها واستلامه بصورته النهائية بشكلٍ إلكتروني.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
سلطان
وش ذا تجاره ولا وش الموضوع.. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا يعني مافي الدنيا غيرها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم

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