الأعداد السابقة للصحيفة

70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1467
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة

الرياض (صدى):
قررت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية ضد طبيب وصلت إلى 70 ألف ريال، على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه.

وجاء ذلك بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما أصدرت قرارًا ضد صيدلي بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، بعدما رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة.

وأوضحت اللجنة، أن الصيدلي المذكور رفض التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة تلك القرارات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...

أخر الأخبار

بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
Time منذ 5 دقائق Views 1185
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
Time منذ 8 دقائق Views 1189
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
Time منذ 10 دقائق Views 1154
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
Time منذ 18 دقيقة Views 323
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
Time منذ 22 دقيقة Views 1467
مدينة الخبر في الثمانينات
مدينة الخبر في الثمانينات
Time منذ 28 دقيقة Views 351
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1400
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
Time منذ 33 دقيقة Views 351
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
Time منذ 38 دقيقة Views 1703
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
Time منذ 40 دقيقة Views 1309