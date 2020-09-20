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مطالبات بإنسحاب أندية المملكة من دوري أبطال آسيا تضامنا مع الهلال

Time منذ ساعة
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مطالبات بإنسحاب أندية المملكة من دوري أبطال آسيا تضامنا مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي قد رفض طلب نادي الهلال بتأجيل مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تأكد ظهور 24 حالة إصابة بفيروس كورونا في بعثة الهلال بالدوحة، منهم 15 لاعبًا، لتظهر اقتراحات بأنه في حالة انسحاب الهلال من البطولة الآسيوية، فإنه على الأندية السعودية التضامن مع الهلال، والخروج من البطولة.

وقال الصحفي توفيق الخليفة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في حال انسحاب الهلال من البطولة، أتمنى انسحاب النصر و الأهلي و التعاون، يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد هدد في وقت سابق، بتوقيع عقوبات كبيرة على أي نادي ينسحب من دوري أبطال آسيا، معلنين تمسكهم باستكمال الموسم الحالي.

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أحدث التعليقات

ابونايف
انقذهم يا ميسي هههههه
ابونايف
بما ان الخبر يقول غير معتاد معناته انها تبي الفكه منه وقرفه والا وين الغيره والحب قالت بدل الطلاق عشان الأبناء عملت الشغله هذي والا مستحيل وحده تسوي كذا وخاصه بجازان
عبدالله
بقرة طاقية
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
منصور
عنصري قذر

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