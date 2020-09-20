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البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1400
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح البنك السعودي الفرنسي، وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض والشرقية، تحت مسميات وظيفية " مدير قسم علم البيانات بالرياض، ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، وخبرة 5 سنوات و3 سنوات للحاصلين على درجة الماجستير، ولا يشترط الخبرة للحاصلين على الدكتوراة"

وتابع البنك المسميات الوظيفية المطلوبة "قائد الفريق بالمنطقة الشرقية، يشترط الحصول على البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات الصلة".

للتقديم الضغط على الروابط التالي:

مدير قسم علم البيانات بالرياض من هنــــــــــــا .

قائد الفريق بالمنطقة الشرقية من هنـــــــــــا.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

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