البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح البنك السعودي الفرنسي، وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض والشرقية، تحت مسميات وظيفية " مدير قسم علم البيانات بالرياض، ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، وخبرة 5 سنوات و3 سنوات للحاصلين على درجة الماجستير، ولا يشترط الخبرة للحاصلين على الدكتوراة"
وتابع البنك المسميات الوظيفية المطلوبة "قائد الفريق بالمنطقة الشرقية، يشترط الحصول على البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات الصلة".
للتقديم الضغط على الروابط التالي:
مدير قسم علم البيانات بالرياض من هنــــــــــــا .
قائد الفريق بالمنطقة الشرقية من هنـــــــــــا.