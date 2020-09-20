أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توجد 5 اطعمة يمكنها المساعدة في حل مشاكل البشرة وتحديدا مشكلة حب الشباب؛ حيث يعتبر البرتقال من الفاكهة التي بجب إضافتها إلى النظام الغذائي، لأنه مصدر غنى بالعناصر الغذائية والألياف الغذائية، كما انه مفيد بشكل خاص للبشرة.
وتعد الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون مفيدة للبشرة إنها تساعد على توفير الدهون الصحية للبشرة مما يضمن بقاءها ناعمة ومتوهجة، الأسماك الدهنية مفيدة أيضًا لقلبك.
ويعتبر الأفوكادو خيارًا صحيًا لوجبة الإفطار، ويجب أن يكون جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي إذا كنت تبحث عن بشرة صحية ومشرقة؛فيما التوت عبارة عن ثمار مليئة بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة هذه على إزالة السموم من الجسم وبشرتك بشكل طبيعي وتساعدها على أن تصبح أكثر صحة.
وفي السياق نفسه، فإن الجوز عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة المختلفة، في حين أن استخدام قشور الجوز الغنية بالفيتامينات والزيوت الطبيعية تساعد على إعطاء توهج مشع لبشرتك.