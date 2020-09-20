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بالفيديو.. تحذير صحي من الكحول المثيلي: 30 مللجم تكفي للقضاء على حياة الإنسان

Time منذ 41 دقيقة
Views 1533
بالفيديو.. تحذير صحي من الكحول المثيلي: 30 مللجم تكفي للقضاء على حياة الإنسان

عادل الحربي (صدى):
كشفت مصادر صحية تزايد حالات التسمم بسبب الكحول المثيلي المغشوش، الذي يتم استخدامه كمعقم للحماية من كورونا.

وحذر استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي، من الكحول المثيلي، وذلك لانه سام جدا وقد سبب كوراث في أمريكا وفي ليبيا تسبب في وفاة 50 شخص، متابعا بأن هناك فرق بين الكحول الإيثيلي هو المستخدم في التعقيم بالمستشفيات، أما الكحول المثيلي فهو سام جدا.

وتابع بأن هناك غش يحدث للكحول الإيثيلي بإضافة المثيلي، ففي إيران هذا العام تسبب في وفاة 700 شخص، بسبب استخدام الكحول المثيلي في التعقيم للحماية من كورونا.

وأضاف الرويلي بأن 30 مللجم فقط من "الميثانول" كافية للقضاء على حياة الإنسان، فضلا على أخطارة الشديدة على فقد البصر مدى الحياة والتسبب في الفشل الكلوي، وغيرها .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

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