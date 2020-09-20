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قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء تتصدر الشكاوى التي استقبلتها حقوق الإنسان

Time منذ ساعة
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قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء تتصدر الشكاوى التي استقبلتها حقوق الإنسان

الرياض (صدى):
استقبلت هيئة حقوق الإنسان 4211 شكوى خلال العام المالي 1440- 1441هـ، منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير سعوديين بنسبة 42.29%، حيث بلغت شكاوى الذكور 2448 شكوى بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87% .

وأوضحت المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بـ 844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بـ 627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بـ 566 شكوى ما يمثل 13.44%.

وأضافت أن فرع منطقة جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس بالرياض بـ 1090 شكوى تمثل 25,88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وأفادت المتحدثة الرسمية للهيئة أن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما لا زال 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المستلمة.

وأكدت أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة "الفقرة 7" على :(تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها).

واختتمت الحقباني أن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرع وتيرة البت في الشكاوى وإنهائها خلال وقت وجيز.

يذكر أن الهيئة أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، التي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، إضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

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