ميزة أساسية تغيب عن هواتف «آيفون 12» الجديدة

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير تقنية، اليوم الأحد، أن هواتف "آيفون12" لن تمتلك معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، على الرغم من أن السلسلة تم الترويج لها على أنها من فئة الهواتف الرائدة في "أبل" .
وتحتوي الإصدارات الأربعة الجديدة على شاشة 60 هرتز فقط، على الرغم من أن الهواتف المتوسطة المدى من شركات تعتمد "أندرويد" قد اعتادت مؤخراً على معدلات تحديث عالية.
وفي الوقت الذي استمرت هواتف أندرويد في تطوير شاشاتها، قامت الشركة الأمريكية بتشغيلها بأمان وأجرت تغييرات صغيرة على حجم شاشة الهاتف بدلاً من إطلاق هاتف بشاشة كبيرة فجأة؛ حيث وصلت العديد من الهواتف العاملة بنظام أندرويد“ في السوق إلى معدل تحديث بلغ 120 وأحياناً 144 هيرتز، مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Note 20 Ultra و OnePlus 8.