الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

Time منذ ساعة
Views 1816
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالجبيل وجدة، للعمل بالمسميات التالية (بائع الكترونيات، وكاشير، وأخصائي تكامل البيانات).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: بائع الكترونيات (الجبيل - العدد 3 وظائف): شهادة الثانوية العامة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن كاشير (الجبيل - وظيفتان): شهادة الثانوية العامة فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، اللغة الأنجليزية.

وقالت الشركة، أنها تحتاج إلى: أخصائي تكامل البيانات (جدة): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نظام (Oracle Retail)، معرفة تقنيات Oracle.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/03هـ الموافق 2020/09/20م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

1- بائع الكترونيات (الجبيل - العدد 3 وظائف):هنا

2- كاشير (الجبيل - وظيفتان):هنا

3- أخصائي تكامل البيانات (جدة):هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

أخر الأخبار

بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
Time منذ 4 دقائق Views 1159
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
Time منذ 7 دقائق Views 1164
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
Time منذ 10 دقائق Views 1128
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
Time منذ 17 دقيقة Views 314
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
Time منذ 22 دقيقة Views 1440
مدينة الخبر في الثمانينات
مدينة الخبر في الثمانينات
Time منذ 28 دقيقة Views 340
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
Time منذ 28 دقيقة Views 1393
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
Time منذ 32 دقيقة Views 346
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
Time منذ 37 دقيقة Views 1703
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
Time منذ 40 دقيقة Views 1309