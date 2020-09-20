وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالجبيل وجدة، للعمل بالمسميات التالية (بائع الكترونيات، وكاشير، وأخصائي تكامل البيانات).
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: بائع الكترونيات (الجبيل - العدد 3 وظائف): شهادة الثانوية العامة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن كاشير (الجبيل - وظيفتان): شهادة الثانوية العامة فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، اللغة الأنجليزية.
وقالت الشركة، أنها تحتاج إلى: أخصائي تكامل البيانات (جدة): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نظام (Oracle Retail)، معرفة تقنيات Oracle.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/03هـ الموافق 2020/09/20م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
1- بائع الكترونيات (الجبيل - العدد 3 وظائف):هنا
2- كاشير (الجبيل - وظيفتان):هنا
3- أخصائي تكامل البيانات (جدة):هنا