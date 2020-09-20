الأعداد السابقة للصحيفة

دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

Time منذ ساعتين
Views 1451
دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي السد.. والتعاون يواجه الشارقة غداً

الرياض (صدى):
يدافع النصر السعودي عن صدارة المجموعة الرابعة أمام السد القطري غداً الاثنين، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وضمن النصر تأهله إلى الدور الثاني بأحرازه عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما يملك السد 8 نقاط، سباهان أصفهان الإيراني 3 نقاط وأخيراً العين الإماراتي نقطة واحدة، وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت في الرياض في فبراير الماضي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ومع أن النصر حسم تأهله رسمياً، إلا أنه يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل 9 أهدف خلال 8 مباريات متتالية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هولك البالغ تسعة أهداف مع شنغهاي سيبغ الصيني في نسخة 2017.

وفي المجموعة الثالثة، يدور صراع قوي بين برسبوليس الإيراني (7 نقاط)، التعاون السعودي (6)، الدحيل القطري (6) والشارقة الإماراتي على بطاقتي التأهل.

ويتطلع التعاون بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إيقاف مسلسل الهزائم واستعادة توازنه والخروج بالنقاط الثلاث التي ستكفل له البقاء في المنافسة والتأهل لدور الـ 16.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

أخر الأخبار

بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
بيدرو كورديرو: تفاريس لن يعود للأهلي ولا تنازل عن القضية ضد النادي
Time منذ 4 دقائق Views 1154
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
أطعمة تعالج مشاكل البشرة وحب الشباب
Time منذ 7 دقائق Views 1159
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
ديوان المظالم يطلق خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا عبر "معين"
Time منذ 10 دقائق Views 1126
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
بالصورة.. بدر خلف يرتدي الحجاب ويؤكد: حجابي سر سعادتي !
Time منذ 17 دقيقة Views 310
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة
Time منذ 22 دقيقة Views 1439
مدينة الخبر في الثمانينات
مدينة الخبر في الثمانينات
Time منذ 27 دقيقة Views 340
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة
Time منذ 28 دقيقة Views 1393
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
بالفيديو.. محمد الشمري يوجه رسالة للكويتيين بسبب ملكة كابلي وزوجها: ولدكم ما غلط
Time منذ 32 دقيقة Views 346
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
انفصال نجلة أصالة عن خطيبها بعد أسابيع من احتفالهما الرسمي
Time منذ 37 دقيقة Views 1703
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
تصميم داخلي جذاب لكيا سيراتو 2022 فيس ليفت
Time منذ 40 دقيقة Views 1309