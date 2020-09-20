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مصر تقترب من بدء تصدير دواء لعلاج كورونا

Time منذ ساعة
Views 1892
مصر تقترب من بدء تصدير دواء لعلاج كورونا

القاهرة (صدى):
اقتربت مصر من تصدير دواء "فافيبيرافير"، العقار الروسي المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد في السوق المصرية، إلى خارج البلاد، وهو يشبه دواء "الأفيجان".

وتعد شركة "إيفا فارما"، هي أول شركة مصرية وعربية وإفريقية تُصنع الدواء على أرض مصر، وتصدره للخارج، إضافة إلى دواء "رمديسيفير" الذي تنتجه الشركة أيضا للسوق المحلية، وتعمل على تصديره لبلدان في 3 قارات بالعالم.

ومن جانبه، أوضح العضو المنتدب لشركة إيفا فارما رياض أرمانيوس، إن الدواء أحد العقارات المضادة للفيروسات، والتي تعمل على إيقاف أو تثبيط نشاطه عن التكاثر داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات، كما أنه دواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضا في علاج فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يمه احد يتنمر على الحلوين والله انهم يجننون فديتهم
أبو روتانا
ياارب لطفك وستررك الله لا يبلانا ...
ع. س. ع
كيف ظغطك تس تس تس الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط بعد الدوري هههههه تس تس تس فش فش فش

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