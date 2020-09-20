الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم: فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري والنقل اعتبارا من اليوم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1421
التعليم: فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري والنقل اعتبارا من اليوم

الرياض (صدى):
اعتبارا من اليوم، الأحد قررت وزارة التعليم فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري ونقل الخدمات عبر نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية ويستمر حتى 16/5/1442.

وقالت الوزارة بأنه يعتمد قرار إنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" لشاغلي الوظائف التعليمية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ولن يتم قبول طلبات العدول عن انهاء الخدمة "التقاعد المبكر" بعد صدور القرار وسيكون تاريخ ترك العمل 4-12-1442 ولنقل الخدمات والتحويل للعمل الاداري بعد نهاية العام الدراسي 1442.

وتابعت الوزارة بأن تاريخ ترك العمل للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية يكون بتاريخ 7/1/1443.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الجنتل
الاتحاد الاسيوي على طقران بن صنيان
faeiz
لايشرفنا هالسعيد كشبابين وردك خليه لك مانسينا تلزقك بالبلوي واسقاطاتك على النادي فالجمهور الشبابي كفى ووفى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين

أخر الأخبار

"الجمارك " توضح شروط استيراد السيارة الأثرية
"الجمارك " توضح شروط استيراد السيارة الأثرية
Time منذ 6 دقائق Views 1159
"حقوق الإنسان" توضح 5 أنواع للتنمر يتعرض لها الطفل قد تدمر نفسيته (فيديو)
"حقوق الإنسان" توضح 5 أنواع للتنمر يتعرض لها الطفل قد تدمر نفسيته (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1187
التعليم: فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري والنقل اعتبارا من اليوم
التعليم: فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري والنقل اعتبارا من اليوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1421
«الغذاء والدواء» تعلق على شكوى بشأن الشاي
«الغذاء والدواء» تعلق على شكوى بشأن الشاي
Time منذ 22 دقيقة Views 1410
بالصور..أمانة الطائف تنفذ حملاتٍ رقابيةً على المحال التجارية شمالَ المنطقة
بالصور..أمانة الطائف تنفذ حملاتٍ رقابيةً على المحال التجارية شمالَ المنطقة
Time منذ 23 دقيقة Views 1157
بالفيديو.. "ذا روك" يكسر البوابة الحديدية لمنزله بعد تعافيه من كورونا
بالفيديو.. "ذا روك" يكسر البوابة الحديدية لمنزله بعد تعافيه من كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 1385
بالصور.. عريس ينهي حياته بعدما هددته خطيبته بتركه قبل الزفاف
بالصور.. عريس ينهي حياته بعدما هددته خطيبته بتركه قبل الزفاف
Time منذ 42 دقيقة Views 787
"السعودية للكهرباء" تنشئ أحدث مرفأ للصيد في الشقيق يستوعب 120 قارباً
"السعودية للكهرباء" تنشئ أحدث مرفأ للصيد في الشقيق يستوعب 120 قارباً
Time منذ 50 دقيقة Views 1492
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
Time منذ 56 دقيقة Views 1763
بالفيديو.. 7 شروط لضوابط الترخيص لتأجير سيارتك الخاصة عبر التطبيقات
بالفيديو.. 7 شروط لضوابط الترخيص لتأجير سيارتك الخاصة عبر التطبيقات
Time منذ ساعة Views 1586