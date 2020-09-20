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بالصور..أمانة الطائف تنفذ حملاتٍ رقابيةً على المحال التجارية شمالَ المنطقة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1157
بالصور..أمانة الطائف تنفذ حملاتٍ رقابيةً على المحال التجارية شمالَ المنطقة

الطائف (صدى):
أغلقت بلدية شمال الطائف الفرعية خلال برنامج للجولات الرقابية المكثفة 89 مرفقاً تجاريا مخالفا أثناء الوقوف عليها خلال الأسبوع المنصرم وذلك لمخالفاتها للوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية، وكانت الفرق الرقابية قد وضعت خطة لمتابعة جميع الأنشطة التجارية بشمال الطائف، شملت محال بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحال الحلاقة الرجالية، ومغاسل الملابس، والمخابز، والمقاصف، والورش الفنية وورش الحدادة والورش الصناعية، وغيرها من الأنشطة التي تستوجب وجود رخصة بلدية وتطبيق اشتراطات نظامية.

ورصدت الفرق الرقابية تجاوزات مختلفة منها عدم وجود رخصة بلدية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة الرخصة البلدية للنشاط على أرض الواقع، كما رصدت الفرق مخالفات تتعلق بالنظافة والصحة العامة، وتخزين المواد، ورصد مواد منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجهود الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية تهدف لضبط الملاحظات وتصحيحها ورفع كفاءة الخِدْمات المقدمة بالأنشطة التجارية، وتستمر الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية من خلال (11 بلدية فرعية ومكتب للخِدْمات البلدية) والبلدية النسائية لضمان سلامة وجودة المعروضات بالمنشآت التجارية للأنشطة المختلفة بالطائف.

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أحدث التعليقات

الجنتل
الاتحاد الاسيوي على طقران بن صنيان
faeiz
لايشرفنا هالسعيد كشبابين وردك خليه لك مانسينا تلزقك بالبلوي واسقاطاتك على النادي فالجمهور الشبابي كفى ووفى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين

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