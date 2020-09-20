وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المياه الوطنية باب التقديم على وظيفة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس للعمل بالشركة بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظيفة : أخصائي أول تخطيط الأعمال .
الشروط :
-بكالوريوس في " الهندسة ، المالية ، إدارة الأعمال ، إدارة المعلومات " ، أو ما يعادلها .
-خبرة في النمذجة المالية ، ويفضل الفهم في تقييم الأعمال .
-خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذا صلة .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا