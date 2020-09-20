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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

Time منذ 56 دقيقة
Views 1763
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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المياه الوطنية باب التقديم على وظيفة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس للعمل بالشركة بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظيفة : أخصائي أول تخطيط الأعمال .

الشروط :

-بكالوريوس في " الهندسة ، المالية ، إدارة الأعمال ، إدارة المعلومات " ، أو ما يعادلها .

-خبرة في النمذجة المالية ، ويفضل الفهم في تقييم الأعمال .

-خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذا صلة .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

الجنتل
الاتحاد الاسيوي على طقران بن صنيان
faeiz
لايشرفنا هالسعيد كشبابين وردك خليه لك مانسينا تلزقك بالبلوي واسقاطاتك على النادي فالجمهور الشبابي كفى ووفى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين

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