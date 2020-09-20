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السماح بضم مُدد الإشتراكات السابقة في "التأمينات" وفق 5 شروط

Time منذ ساعة
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السماح بضم مُدد الإشتراكات السابقة في "التأمينات" وفق 5 شروط

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد السماح بضم مُدد الإشتراكات السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية إلى مُدد التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت .

وأشارت " التأمينات " أنه يمكن التقدم بطلب ضم المُدد بعد توفر الشروط التالية :

1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير .

2-أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش .

3-ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة .

4- ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عام عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24 / 10 / 1437 هـ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عام .

5-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز .

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أحدث التعليقات

الجنتل
الاتحاد الاسيوي على طقران بن صنيان
faeiz
لايشرفنا هالسعيد كشبابين وردك خليه لك مانسينا تلزقك بالبلوي واسقاطاتك على النادي فالجمهور الشبابي كفى ووفى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين

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