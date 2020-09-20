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قائدة مدرسة بجازان تختار زوجة ثانية لزوجها وتتكفل بتكاليف الزفاف

Time منذ ساعة
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قائدة مدرسة بجازان تختار زوجة ثانية لزوجها وتتكفل بتكاليف الزفاف

جازان (صدى):
أقدمت قائدة مدرسة في جازان، على تصرف غير معتاد حينما اصطحبت زوجها إلى محافظة خميس مشيط زعمًا أنها تريد زيارة شقيقها، لتخبره في الطريق أنها تريد منه الاتفاق مع أهل العروس للزواج من ابنتهم.

وساعدت السيدة زوجها في دفع تكاليف الزواج من تجهيزات وذهب وخلافه، وشاركته فرحته بعروسه الثانية؛ فضلًا عن تجهيز منزل العروس بكامل الأثاث، وحجز جناح خاص للعروسين في أفخم فندق في خميس مشيط.

وجاء ذلك مع هدية جوال آيفون برو 11مطلي بالذهب بقيمة 10 آلاف ريال؛ حيث قالت قائدة المدرسة، أنها فعلت ذلك لحبها لزوجها ومواقفه النبيلة معها ورغبتها في سعادته وإدخال السرور على قلبه دعاها للقيام بهذه الخطوة.

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أحدث التعليقات

الجنتل
الاتحاد الاسيوي على طقران بن صنيان
faeiz
لايشرفنا هالسعيد كشبابين وردك خليه لك مانسينا تلزقك بالبلوي واسقاطاتك على النادي فالجمهور الشبابي كفى ووفى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب من فين احلصل عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين

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