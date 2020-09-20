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عقارات الدولة أنهت تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1237
عقارات الدولة أنهت تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة

المدينة المنورة (صدى):
كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بأنها أنهت تنظيم وإصدار صك شامل باسم عقارات الدولة على الأرض الواقعة على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة جنوب المطار،كما أنها ستعمل على التواصل مع المواطنين ممن يحملون صكوكًا شرعية.

وتابعت الهيئة بأنه سيتم البدء في إجراءات تنظيم وثائق ملكياتهم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020م، عبر فرع الهيئة بالمدينة المنورة، حيث ثمن محافظ الهيئة إحسان بافقيه، الدعم اللامحدود من قِبَل ولاة الأمر حفظهم الله، والذي تحظى به الهيئة.

وأضاف بافقيه بأن إجمالي مساحة مخطط جنوب مطار المدينة يبلغ 51.874.499م2، وأن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص بالأنظمة القانونية والهندسية لدراسة المخطط وتنظيمه من كل الجوانب؛ مما نتج عن هذا التنظيم العديد من المزايا؛ منها ربط المخطط بالطرق الرئيسية المحيطة به بحسب سبق.

وبين محافظ الهيئة بأنه سيتم تنظيم وربط الشوارع الداخلية لضمان جودة الوصول إلى كل الأملاك الخاصة والعامة؛ مبينًا أن إجمالي مساحة الملكيات الخاصة للمواطنين بلغ 13.025.285م2 .

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أحدث التعليقات

رحم الله نايف
لا حووول .. ما كنا ناقصين الا هذا
رحم الله نايف
الله يرحمه و بس ..
ابورياض الحربي
والله معطينك اكبر من حجمك يالهرفي
ابورياض الحربي
اسال الله العفو والعافية الله يرفع عنك ولايبلانا مضروب عقلك
عبدالعزيز
الله يستر بس الرواتب مع السلامة كل تخصيص 😢😢

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