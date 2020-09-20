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القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 30 دقيقة
Views 1318
القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

رحم الله نايف
لا حووول .. ما كنا ناقصين الا هذا
رحم الله نايف
الله يرحمه و بس ..
ابورياض الحربي
والله معطينك اكبر من حجمك يالهرفي
ابورياض الحربي
اسال الله العفو والعافية الله يرفع عنك ولايبلانا مضروب عقلك
عبدالعزيز
الله يستر بس الرواتب مع السلامة كل تخصيص 😢😢

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