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العامة للموانئ تمنع 16 شركة سيارات من الدخول إلى المملكة

Time منذ ساعة
Views 1684
العامة للموانئ تمنع 16 شركة سيارات من الدخول إلى المملكة

الرياض (صدى):
منعت الهيئة العامة للموانئ دخول واردات موديلات 16 شركة سيارات مؤقتا، وذلك بسبب عدم إلتزام هذة الشركات بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.

ووجه نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي تعميم إلى جميع موانئ المملكة والوكلاء البحريين والشركات المشغلة للموانئ، بناءً على خطاب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، التي طلبت منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات بحسب الوطن.

وجاء هذا المنع بسبب عدم تقديم الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية رقم "2864" ، والتي تضمنت أنه يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.

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أحدث التعليقات

رحم الله نايف
لا حووول .. ما كنا ناقصين الا هذا
رحم الله نايف
الله يرحمه و بس ..
ابورياض الحربي
والله معطينك اكبر من حجمك يالهرفي
ابورياض الحربي
اسال الله العفو والعافية الله يرفع عنك ولايبلانا مضروب عقلك
عبدالعزيز
الله يستر بس الرواتب مع السلامة كل تخصيص 😢😢

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