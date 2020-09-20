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ابن مساعد يستبعد " المؤامرة " بشأن إصابة لاعبي الهلال بكورونا

Time منذ 41 دقيقة
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ابن مساعد يستبعد " المؤامرة " بشأن إصابة لاعبي الهلال بكورونا

نواف السالم (صدى):
استبعد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، نظرية المؤامرة التي يروج لها البعض، بشأن إصابة عدد كبير من لاعبي الهلال بفيروس كورونا أثناء وجودهم في الدوحة للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

وكان أحد المواطنين وجه حديثه للأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: " أميرنا ما تلاحظ وجود موظفي الفندق بجميع أقسامه وعدم تسجيل اي حالات لهم ايجابية، رغم البعض منهم يكونوا قريبين من اللاعبين مثل خدمة الغرف و العالمين في توصيل الطلبات ؟؟ بصراحه عجزت افهم وش الوضع بالضبط ".

ومن جانبه رد الأمير بقوله: " ربما أصيب أحد من موظفي الفندق لا يمكن أن نعلم ذلك، ولا أميل أبدًا لأن هناك مؤامرة، ولكن يكفي أن يصاب شخص في البعثة ويعدي آخر وهكذا ومعروف أن كورونا سريع الإنتشار " .

يذكر أن الهلال أعلن إصابة 15 من لاعبيه بالفيروس إلى جانب عدد من أفراد الطواقم الفنية والإدارية والطبية، طالبا من الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراته أمام نادي شهر خودرو الإيراني الأحد، وهو ما قوبل بالرفض.

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الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الرااااقي..
حسبنا الله ونعم الوكيل،،
الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع امواات المسلمين يارب العالمين،،
الرااااقي..
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الرااااقي..
الله يعوضك،،

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