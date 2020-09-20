الأعداد السابقة للصحيفة

بعد الترويج لـ " الشيح " الصحة العالمية تجرب علاج كورونا بالأعشاب

Time منذ ساعة
Views 2030
بعد الترويج لـ " الشيح " الصحة العالمية تجرب علاج كورونا بالأعشاب

وكالات (صدى):
قامت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، بتنظيم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا.

وكان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، حاول قبل عدة أشهر الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح، الذي ثبت فعاليته في علاج الملاريا.

وأقرّ خبراء من منظمة الصحة العالمية، مع زملاء لهم من منظمتين إفريقيتين أخريين بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية.

وقال المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى " إذا تبينت سلامة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

Time واتساب

أحدث التعليقات

الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الرااااقي..
حسبنا الله ونعم الوكيل،،
الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع امواات المسلمين يارب العالمين،،
الرااااقي..
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الرااااقي..
الله يعوضك،،

أخر الأخبار

" الكهرباء " توضح كيفية إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة
" الكهرباء " توضح كيفية إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة
Time منذ 21 دقيقة Views 1503
ابن مساعد يستبعد " المؤامرة " بشأن إصابة لاعبي الهلال بكورونا
ابن مساعد يستبعد " المؤامرة " بشأن إصابة لاعبي الهلال بكورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1790
بالفيديو..علماء يجربون غاز الضحك على تمساح ويفوزون بجائزة نوبل
بالفيديو..علماء يجربون غاز الضحك على تمساح ويفوزون بجائزة نوبل
Time منذ 56 دقيقة Views 638
بعد الترويج لـ " الشيح " الصحة العالمية تجرب علاج كورونا بالأعشاب
بعد الترويج لـ " الشيح " الصحة العالمية تجرب علاج كورونا بالأعشاب
Time منذ ساعة Views 2030
تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب
تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب
Time منذ ساعة Views 2093
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعتين Views 1674
الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "
الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "
Time منذ ساعتين Views 2018
اليمن تدعو لاجتماع دولي عاجل بشأن الحملة الحوثية على مأرب
اليمن تدعو لاجتماع دولي عاجل بشأن الحملة الحوثية على مأرب
Time منذ ساعتين Views 1964
" كورونا " مستمر في حصد أرواح البرازليين بأرقام مرعبة
" كورونا " مستمر في حصد أرواح البرازليين بأرقام مرعبة
Time منذ ساعتين Views 1906
بالفيديو..مواطن يشكو نفوق عدد من الصقور بسبب حجرها بالمطار: " وش ذنبي "
بالفيديو..مواطن يشكو نفوق عدد من الصقور بسبب حجرها بالمطار: " وش ذنبي "
Time منذ 3 ساعات Views 2984