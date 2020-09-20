بعد الترويج لـ " الشيح " الصحة العالمية تجرب علاج كورونا بالأعشاب

وكالات (صدى):
قامت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، بتنظيم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا.
وكان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، حاول قبل عدة أشهر الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح، الذي ثبت فعاليته في علاج الملاريا.
وأقرّ خبراء من منظمة الصحة العالمية، مع زملاء لهم من منظمتين إفريقيتين أخريين بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية.
وقال المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى " إذا تبينت سلامة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".