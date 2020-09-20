الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
Views 1444
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت تطبق الفكره الله يوفقها الألغام بلا الله يسلط على من حطها روعتنا في احد الايام روعه لا قبلها ولابعدها والحمدلله والشكر والثناء على ماقدر وكتب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت تطبق الفكره الله يوفقها الألغام بلا الله يسلط على من حطها روعتنا في احد الايام روعه لا قبلها ولابعدها والحمدلله والشكر والثناء على ماقدر وكتب
ابو احمد
ههههههههاااي بسام يوم شاف تعليقي صارله طقاع ووعععع
ابو احمد
ههههههههاااي بسام يوم شاف تعليقي صارله طقاع ووعععع
فهد
يا انه احد ادواتها للشهره او انه يبيها وماعطته وجه وحقد شكله حالفه يكسر راسها

أخر الأخبار

تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب
تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب
Time منذ 19 دقيقة Views 1399
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1444
الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "
الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "
Time منذ ساعة Views 1638
اليمن تدعو لاجتماع دولي عاجل بشأن الحملة الحوثية على مأرب
اليمن تدعو لاجتماع دولي عاجل بشأن الحملة الحوثية على مأرب
Time منذ ساعة Views 1489
" كورونا " مستمر في حصد أرواح البرازليين بأرقام مرعبة
" كورونا " مستمر في حصد أرواح البرازليين بأرقام مرعبة
Time منذ ساعة Views 1558
بالفيديو..مواطن يشكو نفوق عدد من الصقور بسبب حجرها بالمطار: " وش ذنبي "
بالفيديو..مواطن يشكو نفوق عدد من الصقور بسبب حجرها بالمطار: " وش ذنبي "
Time منذ ساعتين Views 2196
بالفيديو..لحظة رصد شرطة المدينة المنورة لغير الملتزمين بوضع الكمامة
بالفيديو..لحظة رصد شرطة المدينة المنورة لغير الملتزمين بوضع الكمامة
Time منذ ساعتين Views 1904
أمريكا تعلن عودة العقوبات على إيران
أمريكا تعلن عودة العقوبات على إيران
Time منذ ساعتين Views 1780
رجل يطلق النار على ابنتيه وينتحر بسبب الاكتئاب
رجل يطلق النار على ابنتيه وينتحر بسبب الاكتئاب
Time منذ 3 ساعات Views 690
" التقاعد " توضح موقف الموظف من العمل بالقطاع الخاص بعد دوامه الحكومي
" التقاعد " توضح موقف الموظف من العمل بالقطاع الخاص بعد دوامه الحكومي
Time منذ 3 ساعات Views 2387