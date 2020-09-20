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الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "

Time منذ ساعة
Views 1638
الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير "

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد بداية موسم " طالع الزبرة " ويستمر 13 يومًا.

وقال الحصيني، إنه في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض، ومن خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار.

وتابع: " متوقع فيه ان تنكسر الحرارة الأربعينيات، وتبدأ فيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير ".

كما توقع الحصيني اليوم الأحد، هطول أمطار على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت تطبق الفكره الله يوفقها الألغام بلا الله يسلط على من حطها روعتنا في احد الايام روعه لا قبلها ولابعدها والحمدلله والشكر والثناء على ماقدر وكتب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت تطبق الفكره الله يوفقها الألغام بلا الله يسلط على من حطها روعتنا في احد الايام روعه لا قبلها ولابعدها والحمدلله والشكر والثناء على ماقدر وكتب
ابو احمد
ههههههههاااي بسام يوم شاف تعليقي صارله طقاع ووعععع
ابو احمد
ههههههههاااي بسام يوم شاف تعليقي صارله طقاع ووعععع
فهد
يا انه احد ادواتها للشهره او انه يبيها وماعطته وجه وحقد شكله حالفه يكسر راسها

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