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أمريكا تعلن عودة العقوبات على إيران

Time منذ ساعة
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أمريكا تعلن عودة العقوبات على إيران

طهران (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: " عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب ومعاداة السامية ".

وأضاف: "هذا يشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة، هذه أخبار رائعة من أجل السلام في المنطقة".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران، وأن واشنطن تتوقع من جميع الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود التي أعيد فرضها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
SQON123
سعيد..... أثقل
SQON123
الرجال يبغا الشهره فقط لانه يعرف متابعين الفراج معاد احد يحترمه لانه ما احترم نفسه ولا تاريخه يطلع مقاطع مالها داعي وهوه في،،،،،،،،، ويدور الاعتزال... سؤال ليه الشبابيين تاركينه وصافينه وماسوو له اعتزال هذا سعيد وهذي خلاقينه
ابو عمار
اوكي
شيخين
abdul ليش كذا اذا الحقد واحسد لالالااكيد الغيرة

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